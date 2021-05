Tempo no Rio é nublado (21/04) LUCIANO BELFORD/AGÊNCIA O DIA

Por O Dia

Publicado 09/05/2021 21:49

Rio - O Centro de Operações da Prefeitura informou que o município do Rio de Janeiro retornou ao Estágio de Normalidade às 20h20 deste domingo (9), pois não houve registro de chuva na última hora e não há previsão de chuva moderada para as próximas seis horas.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, no momento, o Radar Meteorológico do Sumaré não detecta núcleos de chuva em seu raio de alcance. Para o final da noite deste domingo, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado, com chuvisco/chuva fraca isolada.

Publicidade

A cidade estava em Estágio de Mobilização desde 8h50 desta sexta-feira (7).

O Estágio de Normalidade, primeiro em uma escala de cinco, significa que não há ocorrências de grande impacto. Neste estágio, podem ocorrer pequenos incidentes, mas que não interfiram de forma significativa na rotina do cidadão.