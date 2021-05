Explosão destrói rede de supermercado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 08:26 | Atualizado 10/05/2021 18:12

Rio - Uma explosão em um supermercado no bairro no Jardim Primavera, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, destruiu parte do estabelecimento, na madrugada desta segunda-feira (10).

De acordo com a Polícia Militar, criminosos invadiram o espaço e tentaram roubar o caixa eletrônico que fica na parte de dentro do mercado. Apesar do aparato usado, o bando não conseguiu destruir o caixa 24 horas.

Em nota, a assessoria da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que policiais militares do 15ºBPM (Duque de Caxias) foram acionados para verificar uma possível explosão de um caixa eletrônico em um supermercado na Estrado do Rosário.

"No local, os policiais constataram que o caixa eletrônico estava intacto, porém o interior do estabelecimento comercial estava danificado por possível explosão".

A ocorrência foi encaminhada para a delegacia da área.