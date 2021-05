CoronaVac será destinada para quem recebeu a 1ª dose até dia 31 de março; AstraZeneca aos não vacinados do grupo prioritário ou que tiveram 1ª dose aplicada até 15 de fevereiro Divulgação

Publicado 10/05/2021 11:50

Rio - Idosos a partir de 90 anos ou mais começam a ser vacinados contra a gripe a partir desta terça-feira (11) no município do Rio. A imunização do grupo será mantida até a próxima segunda (17). A campanha foi iniciada em abril, mas a prefeitura postergou a imunização do segmento para maio com o objetivo de evitar conflitos com a vacinação da covid-19. Já receberam a dose os trabalhadores da saúde, agentes de segurança e salvamento, forças armadas, quilombolas, indígenas, gestantes, puérperas e crianças até 5 anos.

A vacinação contra a gripe será segmentada por idade até o dia 14/06, imunizando pessoas de 90 até 60 anos divididos por semana. Nesta primeira, 90 anos, na próxima, 80 e assim por diante.

Em seguida, a imunização irá contemplar outros grupos considerados prioritários, entre eles: pessoas com comorbidades, profissionais da educação, caminhoneiros, portuários, pessoas com deficiência, população carcerária, adolescentes sob medidas socioeducativas, funcionários do sistema prisional, caminhoneiros, rodoviários e trabalhadores da saúde não contemplados anteriormente.

Vacinação contra a covid-19

A campanha contra a covid-19 também avança no município do Rio. A chegada de uma remessa na sexta (07) da CoronaVac irá garantir a continuidade da imunização para idosos acamados e com mais de 66 anos que aguardam a segunda dose da vacina, a partir desta segunda até quarta; na quinta, o imunizante será destinado a pessoas com 65 e 64 anos, por fim, na próxima segunda (17), os com 63, 62 e 61 anos.

Para os demais públicos não idosos que receberam a primeira dose da CoronaVac e foram afetados pela interrupção da vacina, a campanha será dividida por data. Aqueles que foram imunizados entre os dias 5 e 9 de abril devem comparecer nesta segunda (10) com o comprovante da primeira aplicação; os vacinados entre os dias 10 e 17 de abril devem comparecer aos postos nos dias 17 de maio e o restante seguirá o calendário normalmente.

A primeira dose segue sendo distribuída exclusivamente para os grupos prioritários segmentados por gênero. Mulheres com 49 anos serão vacinadas nesta segunda, homens com a mesma idade na terça e assim por diante. Gestantes, puérperas com comorbidades, pessoas com síndrome de Down e doença renal crônica (dependentes de diálise) não têm mais restrições de idade para receber o imunizante.