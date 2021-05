Janaína dos Santos Duarte Oliveira Peres, foi baleada na cabeça a caminho da Igreja Reprodução redes sociais

Publicado 10/05/2021 11:12 | Atualizado 10/05/2021 16:12

Rio - Uma mulher de 39 anos morreu depois de ter sido atingida por uma bala perdida na cabeça. O crime ocorreu na noite do Dia da Mães, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A atendente de loteria Janaína dos Santos Duarte Oliveira Peres, estava a caminho da igreja, quando foi baleada no meio do caminho.

Testemunhas contaram que a vítima chegou a ser socorrida socorrida e levada para a Unidade Municipal de Pronto Atendimento (UMPA) do Bairro Pacheco e foi atendida na emergência.

Após os primeiros socorros, ela foi transferida e caráter emergencial para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, mas não resistiu.

As investigações estão a cargo da 75ª DP (Rio do Ouro). Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu no bairro Santa Isabel, na região conhecida como Anaia. De acordo com a polícia, o disparo partiu de traficantes que estavam manuseando o armamento. A polícia tenta identificar o autor do tiro. A Polícia Militar informou que não havia operação na região e que soube do incidente após a vitima ter dado entrada no Heat.

Nas redes sociais, familiares e amigos da vítima lamentaram a morte dela. Filha de Janaína, Mariana Duarte, publicou uma homenagem para a mãe em um post. "O seu sorriso jamais eu irei esquecer. A vida é um sopro, e Jesus é o dono dela... Eu te amo pra sempre, sei que a senhora não poderia ler mais isso, mas aqui eu deixou minha eterna gratidão por ter me dado a vida. Essa dor não tem fim", afirmou.

Janaína dos Santos será sepultada nesta segunda-feira, às 17 horas, no Cemitério Parque da Paz, no bairro Pacheco, São Gonçalo.