Prefeitura do Rio interdita boate que realizava evento com 300 pessoas na Barra da Tijuca Divulgação / Secretaria Municipal de Ordem Pública

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 11:33 | Atualizado 10/05/2021 11:39

Rio - A Prefeitura do Rio interditou, na noite de domingo (9), uma boate que realizava uma festa clandestina com cerca de 300 pessoas na Avenida Armando Lombardi, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), havia aglomeração, atendimento de clientes em pé e funcionamento de pista de dança. Na sexta-feira (7), o prefeito flexibilizou algumas medidas de restrição contra a covid-19 , mas o funcionamento de boates segue suspenso.

A equipe da secretaria permaneceu no local até o esvaziamento total do estabelecimento, que foi multado e interditado pela Vigilância Sanitária.



Entre o domingo e a madrugada desta segunda-feira, a fiscalização da Seop registrou 955 autuações entre multas e interdições a estabelecimentos, infrações sanitárias, multas de trânsito, reboques e apreensões de mercadorias. No período, também foram contabilizadas 28 multas a bares, restaurantes e ambulantes e quatro estabelecimentos foram fechados.



Em três dias de fiscalização das medidas estabelecidas pelo novo decreto, já foram registradas 2.239 autuações, com 140 multas a bares, restaurantes e ambulantes e nove estabelecimentos foram fechados.



Até o próximo dia 20 de maio está permitido em bares, lanchonetes, restaurantes, quiosques da orla e congêneres o consumo apenas para clientes sentados, com distanciamento mínimo de dois metros entre cada conjunto composto por mesa e cadeiras, limitado a oito ocupantes, sendo admitida música ao vivo até as 23h. Casas de espetáculo, concertos e apresentações estão liberadas, desde que mantenham distanciamento mínimo de 1,5 metro entre os participantes.



O funcionamento de boates, danceterias e salões de dança; a realização de rodas de samba e de festas que necessitem de autorização transitória, em áreas públicas e particulares segue suspensa.



Os comboios de fiscalização formados por agentes da Secretaria de Ordem Pública, Guarda Municipal, Vigilância Sanitária e apoio da Polícia Militar, atuaram em diversos pontos da cidade para coibir aglomerações, verificar o horário correto de fechamento de estabelecimentos e a capacidade máxima de pessoas estabelecida pela legislação, além de atender denúncias de festas e eventos clandestinos.