Secretário de Agricultura Marcelo Queiroz e a Primeira-Dama Analine Castro Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 16:48

Rio - O RioSolidario recebeu, nesta segunda-feira, 59 carcaças de carros do governo estadual que serão revendidas para a compra de 3,5 toneladas de alimentos pelo projeto Sucata Solidária. Os alimentos serão doados em cestas básicas para famílias que estão passando dificuldades financeiras durante a pandemia. A cerimônia aconteceu em Niterói, na sede da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento (SEAPPA), que fez as doações.

“A necessidade de hoje é a fome, e que esta parceria com o secretário Marcelo Queiroz nos sirva de exemplo para motivar as outras pastas. Precisamos ajudar aqueles que mais necessitam”, afirmou a presidente de honra do RioSolidário, a primeira-dama Analine Castro.

Publicidade

O secretário de Agricultura, Marcelo Queiroz, anunciou que, em breve, irá doar mais 240 carros. A maior parte dos veículos estão parados desde as administrações de governos estaduais nos anos 90. “Nós estamos em negociações dos processos destas 240 carcaças com o Detran. Primeiro precisamos resolver pequenas questões pendentes e legais sobre elas, e posso garantir que muito em breve teremos mais sucatas para o RioSolidario”, explicou.