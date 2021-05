Por O Dia

Publicado 10/05/2021 17:10

Rio - Policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Turano localizaram e apreenderam, na tarde desta segunda-feira (10), na comunidade do Chacrinha, Zona Norte do Rio, quatro máquinas caça-níqueis, uma impressora e uma máquina de cartão de crédito usados em casa de jogos clandestina.

A equipe permanece no interior da comunidade. A ocorrência está em andamento.

No último dia 29 de abril, policiais do 16º BPM (Olaria) apreenderam outras três máquinas caça-níqueis , na Rua Aimberê, 61, na Penha Circular, Zona Norte do município do Rio de Janeiro,. O caso foi registrado na 38ª DP (Vista Alegre), para onde o material foi levado e, posteriormente, para perícia.Ainda em abril, no dia 19, uma operação dopara reprimir a pratica de jogos de azar desativou uma casa que funcionava um bingo clandestino . A ação foi realizada em várias ruas do bairro Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. De acordo com a PM, trinta e uma máquinas caça-níqueis e duas máquinas de cigarros