73ª DP (Neves) Foto: Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 18:31

Rio - Um homem ficou ferido, nesta segunda-feira, durante uma troca de tiros com policiais militares em Monjolos, São Gonçalo. Após o confronto, ele foi levado ao Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê. Um revólver calibre 38 foi apreendido durante a ação dos PMs. A identidade do suspeito não foi divulgada.

De acordo com a PMERJ, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) patrulhavam a rua João de Abreu quando notaram dois homens agindo de forma suspeita em um carro. O confronto aconteceu quando os policiais deram uma ordem de parada. Com o fim do tiroteio, um dos suspeitos fugiu e o outro foi levado para o HEAT.

Publicidade

A ocorrência foi registrada na 73ª DP (Neves).