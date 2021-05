Por O Dia

Publicado 10/05/2021 22:04

Rio - A Polícia Civil informou, na noite desta quinta-feira, que os corpos dos 27 mortos durante a operação no Jacarezinho, Zona Norte do Rio, foram liberados do Instituto Médico Legal (IML) nesta segunda-feira. Um relatório formulado pela Inteligência da Polícia Civil ao qualteve acesso aponta que dos 27 mortos durante a ação policial, três não tinham passagem pela polícia e doze não tinham anotações por tráfico, mas por outros crimes