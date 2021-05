Acidente entre dois carros deixa trânsito lento na Ponte Rio-Niterói

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 08:20 | Atualizado 11/05/2021 08:32

Rio - Um acidente envolvendo dois carros está causando grande retenção na Ponte Rio-Niterói, no sentido Rio, na manhã desta terça-feira. De acordo com a Ecoponte, concessionária que administra a via, há um engarrafamento do quilômetro 325 ao 334 e o tempo de travessia está em 42 minutos, com lentidão dos acessos à Grande Curva.