Por O Dia

Publicado 11/05/2021 10:33

Rio - Moradores relataram intensa troca de tiros na região da Praça Seca, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. Segundo os relatos, os tiros começaram por volta das 3h40 desta terça-feira. Nesta manhã, também houve troca de tiros.

Nas redes sociais, moradores falaram sobre os tiroteios constantes na região. "Despertador para quem mora na Praça Seca é tiro", escreveu um. "A vida do morador da Praça Seca é dormir com som ambiente do tiro e acordar com ele", escreveu outro.

Publicidade

Segundo a plataforma Fogo Cruzado, às 7h40 houve registro de tiros na comunidade São José Operário, também conhecida como Morro da Barão.

Procurada pelo DIA, a Polícia Militar informou que, até o momento, não há ocorrências no local, mas o policiamento segue ostensivo.