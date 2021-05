Na ação, foram localizados 20 celulares do veículo e um revólver calibre 38 com o suspeito Divulgação/PMERJ

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 11:54

Rio - Policiais militares do 41º BPM (Irajá) prenderam, na manhã desta terça-feira (11), um homem na Rua Honório Hermeto, descida do Viaduto da Pavuna, na Pavuna, Zona Norte do Rio. O suspeito estava em um veículo que trafegava na via quando foi abordado pelos agentes.

Um criminoso foi preso na manhã desta terça-feira (11/5) durante uma ação do #41BPM na descida do viaduto da Pavuna. Um revólver .38 e 20 aparelhos smartphones. A ocorrência foi conduzida à 27ª DP. #PMERJ #ServireProrteger #212Anos pic.twitter.com/Y4tVaiMRww — @pmerj (@PMERJ) May 11, 2021

Publicidade

Na ação, foram localizados 20 celulares no interior do veículo e um revólver calibre 38 com o suspeito. O caso foi encaminhado para a 27ª DP (Vicente de Carvalho).