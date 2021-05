Acidente no Jardim Alcântara, em São Gonçalo Reprodução/Facebook

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 14:26 | Atualizado 11/05/2021 15:05

Rio - Dois acidentes deixaram um homem morto e conturbaram o trânsito do município de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, na manhã desta terça-feira (11). Um carro e uma moto colidiram no bairro de Vista Alegre, deixando três pessoas feridas e uma morta no local. Um dos feridos foi socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT). Outra colisão envolveu dois veículos de passeio na Rua Thiago Cardoso, no bairro Jardim Alcântara, e deixou duas pessoas feridas, que também foram encaminhadas para o HEAT. Ainda não há informações sobre a identificação e estado de saúde das vítimas.

Policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) foram acionados para o grave acidente em Vista Alegre, por volta das 11h. Além da vítima fatal e dos feridos, um cachorro, que estava atravessando a via no momento da colisão, morreu atropelado. O local foi isolado para a perícia da Polícia Civil. Devido ao acidente, o trânsito ficou congestionado na região.

Publicidade

De acordo com relatos, o motorista teria perdido o controle da direção quando o animal atravessou na frente dele. O condutor acabou atingindo também outro homem, que ficou embaixo do veículo e não resistiu aos ferimentos. Um borracheiro que trabalha próximo ao local do acidente levou um macaco hidráulico para erguer o carro e, junto com outras pessoas, retirar a vítima.

Acidente no Jardim Alcântara

Publicidade

Um homem e uma mulher, que não tiveram identidades reveladas, se envolveram em um acidente entre carros de passeio e ficaram feridos. O casal foi encaminhado ao Alberto Torres, mas ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.

Segundo a operação Segurança Presente, policiais do São Gonçalo Presente escutaram um barulho alto e, quando chegaram, viram um dos carros tombados. Eles prestaram os primeiros socorros aos envolvidos no acidente e aguardaram a chegada dos bombeiros e policiais.

Publicidade

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acionamento do acidente aconteceu por volta de 6h10. Agentes da Polícia Militar também estiveram no local para prestar atendimento às vítimas.