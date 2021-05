Interessados podem visualizar os veículos a serem leiloados Divulgação/Detro

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 15:33 | Atualizado 11/05/2021 15:35

Rio - O Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) realiza, nesta quinta-feira (13), um leilão com 204 lotes, entre carros, motos e veículos pesados, a partir das 10h. Os interessados podem oferecer lances na modalidade online e também presencialmente.



O leilão presencial acontece em Vargem Grande, na Zona Oeste da cidade do Rio. Por conta da pandemia de covid-19, é obrigatório o uso de máscara no local. Também será disponibilizado álcool em gel e mantido distanciamento entre os assentos. As inscrições para participar devem ser feitas no site do leiloeiro.



As informações da inscrição são confidenciais e guardadas em sigilo, sendo utilizadas para emissão de nota fiscal. O Detro destaca que os veículos arrematados devem ser retirados do depósito no estado em que foram adquiridos. As fotos ilustrativas e descrições dos lotes podem ser vistas no site.



Publicidade

Nesta quarta-feira (12), das 10h às 16h, os interessados podem visualizar os veículos a serem leiloados. Para isso, é preciso agendar a visita pelo Whatsapp, telefone ou e-mail. Informações sobre editais e datas dos próximos leilões estão disponíveis no site do Detro.



Serviço



Publicidade

Leilão presencial: Estrada dos Bandeirantes, nº 28.137 - Vargem Grande

Site do leiloeiro: www.rebocarleiloes.com.br



Publicidade

Agendamento de visitas



Publicidade

Local de visitas: Estrada dos Bandeirantes, 28.137.

Editais e próximas datas: www.detro.rj.gov.br