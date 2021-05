Robson da Silva Gomes foi morto a tiros após reagir a um assalto. Divulgação

Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu no início da manhã desta segunda-feira (10), quando ainda não havia alunos no local. Segundo relatos, dois homens chegaram ao colégio em uma moto. Um deles entrou, anunciou o assalto e em seguida matou a vítima.



Na ação, agentes do 24º BPM (Queimados) foram acionados e, chegando ao local, constataram que a vítima já estava morta. Em nota, a Delegacia de Homicídios (DHBF) disse que "as investigações estão em andamento para identificar a autoria do assassinato. A perícia foi realizada no local e diligências seguem para esclarecer o caso".



