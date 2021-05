Programa Desafio do Bem, do GPA, arrecadou mais de 1000 toneladas de alimentos em apenas um mês de atividade Bernardo Cordeiro/Prefeitura

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 16:39

Rio - O programa Desafio do Bem, do GPA, arrecadou mais de mil toneladas de alimentos em apenas um mês de atividade. O montante é equivalente a mais de 50 carretas cheias, e será distribuído às 350 instituições sociais parceiras do Instituto GPA, responsável pela iniciativa. Ao todo, cerca de 120 mil famílias em vulnerabilidade social serão alcançadas.

Na Baixada Fluminense, as lojas do Pão de Açúcar e Extra conseguiram arrecadar juntas quase 19 toneladas de alimentos no período, que serão distribuídos para as instituições Cruz Vermelha, ONG Criola, Projeto Urerê, Projeto Bom Pastor, entre outras.

Todas as doações são realizadas por meio de instituições sociais parceiras do Instituto GPA, que atuam desde preparação de marmitas para moradores em situação de rua, ou instituições que atendem permanentemente idosos ou crianças, até organizações em comunidades que entregam cestas básicas para famílias em situação de alta vulnerabilidade social, como por exemplo, a CUFA (Central Única das Favelas), UNEafro Brasil, Redes da Maré, Rotary, Instituto SOS Gente, entre outras. As contribuições podem ser realizadas nos pontos de coleta instalados em todas as lojas Pão de Açúcar, Extra e Compre Bem do país, além dos apps Pão de Açúcar Mais, Clube Extra e Stix.