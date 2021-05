Suspeitos em carro roubado atropelaram pedestres e colidiram em poste da rede de energia elétrica Divulgação PM

Rio - Uma perseguição policial terminou com o atropelamento de uma pedestre, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O caso ocorreu na última segunda-feira (10), no bairro Monjolos, durante um patrulhamento policial.

A Polícia Militar recebeu a informação de um roubo de carro na região e montou um cerco para impedir a fuga dos assaltantes. Na tentativa de abordar os criminosos, os policiais foram atacados a tiros, dando início à perseguição.

Durante o confronto, os militares conseguiram balear o condutor. O homem perdeu a direção do veículo e acabou atropelando uma mulher de 38 anos que passava pela calçada. Depois do atropelamento, ele ainda bateu em um poste de energia elétrica.

De acordo com a PM, o baleado não resistiu e morreu no local. Já a vítima, foi conduzida para o Hospital Estadual Alberto Torre (Heat), onde recebeu atendimento médico.

A ocorrência foi registrada na delegacia da região.