12/05/2021

Rio - A Prefeitura do Rio fará realiza nesta quarta-feira (12) uma operação para demolir sete imóveis ilegais que foram construídos dentro da Colônia Juliano Moreira, em Jacarepaguá, na Zona Oeste.

Serão retiradas uma edificação irregular destinada a abrigar animais; duas construções comerciais com um pavimento em fase de estrutura e alvenaria, sendo uma com cinco lojas e outra com uma loja; uma construção residencial de dois pavimentos, em fase de emboço e desocupada; e um trailer localizado sob um viaduto. Também haverá a remoção de muros que dividem um loteamento irregular com cerca de três mil metros quadrados e de outro muro que cerca um terreno de aproximadamente 350 metros quadrados.

A operação desta quarta será realizada nas avenidas Sampaio Correia e Adauto Botelho. Os responsáveis pelos imóveis foram notificados no mês passado.