(Arquivo) Frente fria se aproxima da cidade do Rio nesta quarta-feira Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 12:47

Rio - A aproximação de uma frente fria aumenta a umidade e começa a mudar as condições do tempo na cidade do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (12). Segundo o Sistema Alerta Rio, a partir da noite de hoje até a manhã desta quinta-feira (13), há previsão de aumento de nebulosidade e pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, acompanhadas de ventos moderados a fortes (até 75,9 km/h). A temperatura também deve cair ao longo da quinta-feira.

"Nesta manhã, já tivemos aumento na nebulosidade e a partir da noite há previsão de pancadas de chuvas e ventos fortes. Na madrugada de quinta-feira também poderá ocorrer pancadas de chuvas moderadas a fortes ", reitera a meteorologista chefe do Alerta Rio, Juliana Hermsdorff.

A máxima prevista para esta quarta é de 30°C. Já na quinta-feira (13), com a passagem da frente fria, as temperaturas apresentarão declínio acentuado, com mínima prevista de 15ºC e máxima de 23ºC. A partir da tarde de quinta, também há previsão de chuva fraca a moderada.

Na sexta-feira (14), ainda há condição para ocorrência de chuva fraca a moderada de forma isolada no período da madrugada.