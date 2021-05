Novo coronavírus Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 17:09

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta quarta-feira, 797.033 casos confirmados e 47.052 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 5.316 novos casos e 328 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,0%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 739.390 pacientes se recuperaram da doença.



Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 86,5%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 62,2%. No momento, a fila de espera por um leito de UTI tem 107 pessoas e a de enfermaria, 13.

Mudanças na vacinação

Nesta quarta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio anunciou mudanças no calendário de vacinação contra a covid-19 na cidade . Por causa de um atraso na entrega do imunizante CoronaVac, por parte do Ministério da Saúde, pessoas com 64 e 65 anos que já receberam a primeira dose, devem procurar a segunda na sexta-feira (14).

Nesta quinta-feira (13), a vacinação é voltada para homens de 47 e 48 anos durante a manhã, e para mulheres de 46 e 47 na parte da tarde. Na sexta, junto com os que vão receber a segunda dose da CoranaVac, é a vez dos homens de 46 anos. Já no sábado (15), o município imuniza mulheres de 45 anos.