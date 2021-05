Felipe Neto Reprodução - Instagram

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 18:12

Na época em que fez a declaração, Felipe disse a investigação era uma tentativa de silenciamento. "Eles querem que eu tenha medo, que eu tema o poder dos governantes. Já disse e repito: um governo deve temer seu povo, NUNCA o contrário. Carlos Bolsonaro, você não me assusta com seu autoritarismo. Não vai me calar", afirmou.

Na decisão desta quarta, a juíza Gisele Guida de Faria, da 38ª Vara Criminal afirmou que "a conduta do paciente expressou, apenas, ácida crítica ao Presidente da República, sem objetivar ou colocar em risco o Estado ou suas instituições.

"Por tudo que foi exposto, concedo a ordem para determinar o trancamento da VPI nº 218-00320/2021", disse Gisele em um trecho da decisão.