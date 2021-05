Homens são presos em Vila Valqueire Foto: Reprodução

Publicado 12/05/2021 20:03

Rio - Três pessoas foram presas, na tarde desta terça-feira, após troca de com tiros com policiais militares, em Vila Valqueire, Zona Oeste do Rio. Na ação, os agentes do 14º BPM (Bangu) apreenderam duas pistolas, um revólver, munições, cinco celulares e um bloqueador de sinal de GPS. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas.

De acordo com a PMERJ, os policiais receberam um alerta de que um grupo estaria roubando pessoas em Jardim Sulacap, bairro vizinho ao em que foram presos. A equipe de PMs encontrou os suspeitos em um carro na Avenida Marechal Fontenelle, mas só conseguiu interceptá-los na Avenida Intendente Magalhães. O caso foi registrado na 30ª DP (Marechal Hermes).