Rio de Janeiro

Rio entra em Estágio de Mobilização por previsão de chuva moderada a forte

Segundo o Alerta Rio, no momento, o Radar do Sumaré detecta núcleos de chuva que atuam em diversos pontos da cidade, provocando registros de chuva moderada na Zona Sul e no Maciço da Tijuca

Publicado há 48 minutos