Publicado 13/05/2021 08:50

Rio - Policiais civis da 101ª DP (Pinheiral) realizam, nesta quinta-feira, a "Operação Argentium" contra uma facção criminosa que atua no município de Pinheiral, no Sul do Rio. O objetivo é coibir o tráfico de drogas e crimes relacionados à atuação de traficantes na região. Agentes buscam cumprir oito mandados de prisão contra homens acusados de associação para o tráfico, homicídio qualificado e roubo. Até o momento, quatro pessoas foram presas.

A operação é resultado de pouco mais de um mês de investigações, que permitiram delinear a "espinha dorsal" do tráfico em Pinheiral. Os agentes intensificaram diligências após o homicídio de um membro dissidente da organização e um roubo a um policial militar e verificaram que as ações foram executadas pelo mesmo grupo, que se autointitula "Tropa da Argentina".

Dentre os indiciados que tiveram a prisão decretada estão os líderes do tráfico local, todos com inúmeras passagens pela polícia, porém, até então, sem mandado de prisão pendente. Com esta operação, os agentes esperam desarticular a facção e, consequentemente, a redução de crimes violentos no município de Pinheiral.