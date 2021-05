O Dia no Estado

Secretário Gustavo Tutuca anuncia início de obras nas estradas de Barra do Piraí

Anúncio foi feito na prefeitura do município e contou com a presença do prefeito Mario Esteves e do secretário de Estado das Cidades, Uruan de Andrade

Publicado 24/05/2021 20:16 | Atualizado há 12 horas