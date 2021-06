Homem que aplicou cotovelada em ciclista na Enseada de Botafogo pode ser policial civil - Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 12:11 | Atualizado 02/06/2021 14:36

Rio - O responsável por cotovelada que desequilibrou ciclista na Enseada de Botafogo flagrada em vídeo é policial civil. A informação foi confirmada, no início da tarde desta terça-feira, pela Corregedoria da Polícia Civil que já assume o caso de agressão a uma ciclista, no último dia 22 de maio, na Zona Sul do Rio.

A polícia acredita que o agressor seja inspetor de Polícia Civil. Ele usa uma camiseta azul com as inscrições do grupo de esporte da Polícia Civil do Rio. Em nota, a Secretaria de Polícia Civil diz que a Corregedoria da corporação "tomará as medidas cabíveis".

Em sua conta no Twitter, o portal do Disque Denúncia pede para que as pessoas ajudem na identificação do agressor.

Como muito bem disse nosso amigo, Eduardo Tchao, esse cara é um covarde: deixou o cotovelo pra atingir a moça e derruba-lá da bicicleta Agora pasmem, só porque ela teria invadido por alguns centímetros a sua pista...Oi?!



Ajude-nos a identificá-lohttps://t.co/ggwwnglrux pic.twitter.com/k0qEPwXjeT — Disque Denúncia Rio (@DDalertaRio) June 2, 2021

As imagens foram gravadas no último dia 22 de maio pela gestora de negócios Michele Dantas, de 49 anos. Ela filmava a cunhada que pedalava na frente, quando flagrou a agressão.



Um dos fundadores da Comissão de Segurança do Ciclismo (CSC-RJ), o empresário Raphael Pazos, foi um dos que postaram o vídeo nas redes sociais reprovando a cena de agressão.