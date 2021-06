Rio de Janeiro

Moradores denunciam 'cavalo de troia' e ataque de PMs a bandidos, sem revide

O corpo de Kathlen Romeu, morta após ser baleada durante tiroteio no Complexo do Lins, foi sepultado no Cemitério São Francisco de Paula, no Caju. Porta-voz da PM diz que tiro não partiu de militares

Publicado 09/06/2021 17:13 | Atualizado há 29 minutos