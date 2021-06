Mudança no comportamento aumenta chances de contaminação por covid - REPRODUÇÃO DE INTERNET

Por Jenifer Alves

Publicado 16/06/2021 12:41 | Atualizado 16/06/2021 13:40

Rio - O inverno chega ao Brasil no dia 21 de junho, e com ele, o aumento no índice de doenças respiratórias como o resfriado e a gripe. Desde o ano passado, aliado a essas condições sazonais, permanece ainda a infecção por coronavírus. O pesquisador da Fiocruz e coordenador do painel de monitoramento InfoGripe, Marcelo Gomes, alerta para os riscos de transmissão dessas doenças, mas chama a atenção para os cuidados que devem permanecer em qualquer clima.

Segundo ele, a queda de temperatura influencia no nosso comportamento, o que facilita a transmissão de vírus respiratórios, que é o caso da covid-19. Manter janelas fechadas, estar em locais com pouca ventilação e a maior proximidade entre pessoas, como no transporte público, auxiliam o contágio.

"Como a ventilação dos ambientes é um fator importante para dificultar a transmissão, essa mudança de comportamento típica do inverno atua no sentido contrário. E isso ajuda a explicar porque usualmente temos aumento no número de casos de infecções por vírus respiratórios no inverno ou no período chuvoso", explica.

Gomes diz que, com relação à covid, o clima não tem sido um fator tão relevante quanto o comportamento coletivo. Ele destaca, inclusive, que os maiores picos de contágio da doença aconteceram em períodos em que as temperaturas estiveram mais elevadas, mas as medidas de restrição mais afrouxadas.

"Encontros presenciais, uso ou não de máscaras adequadas, higienização, são pontos muito mais relevantes. Tanto é que no final do ano passado já tivemos pico similar ao inverno nos estados da metade sul do país, e em março deste ano o pico foi ainda maior. E essas duas fases de crescimento se deram em período de altas temperaturas, mas com muita movimentação de pessoas", explica.

O infectologista Dr. Renato Kfouri, presidente do Departamento de imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, explica que não há preferência do vírus da covid-19 por temperaturas quentes ou frias, diferente da gripe e do resfriado, condições endêmicas que tem crescimento no inverno. Segundo ele, o grande problema é a superlotação no sistema de saúde que já está afogado com internações do corona.

"Todo vírus quando chega novo não responde à questão da sazonalidade, de ter mais no inverno e no verão. Essa premissa não foi seguida pois vimos que a covid pegou bastante em Manaus no verão, nos Estados Unidos, no verão, na Europa. O que muda é o comportamento das pessoas, estar em ambientes fechados permitindo a sua propagação e já há uma sobrecarga do sistema de saúde no inverno por conta das síndromes gripais".

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio, informou que tem ciência sobre a sazonalidade das condições respiratórias e destacou que caso ocorra um aumento de pessoas nessas condições, haverá a ampliação da oferta de leitos. "A SMS reforça a importância da vacinação contra a covid-19 e a gripe, pois essas vacinas são consideradas essenciais para evitar a contaminação de pessoas durante esse período", disse.