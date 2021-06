Manifestantes lotam a Candelária em ato contra o governo do presidente Bolsonaro - Reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 19/06/2021 11:24 | Atualizado 19/06/2021 15:32

Rio - Com palavras de ordem, faixas e gritos de "fora, Bolsonaro", uma multidão de manifestantes participou de ato contra o presidente Jair Bolsonaro, no Centro do Rio, na manhã deste sábado. Segundo os organizadores do ato, que também aconteceu em outras 450 cidades, é de que mais de 70 mil pessoas tenham acompanhado o protesto. A manifestação durou cerca de quatro horas, entre a concentração, às 10h, no Monumento a Zumbi, e o término, por volta das 14h, em ato ecumênico na Candelária.



De acordo com comunicado dos organizadores, o ato superou a expectativa de manifestantes, que era de 50 mil, mesmo número registrado no último ato, no último dia 29 de maior. Participaram do protesto grupos sindicalistas, partidários, movimentos estudantis e sociais. Após a concentração na Av. Presidente Vargas, onde o uma faixa do trânsito precisou ser bloqueado no sentido Av. Rio Branco, os manifestantes caminharam até a Candelária. No local, aconteceu um ato ecumênico em memória às 500 mil vítimas de covid-19 no país.

Entre as palavras de ordem gritadas pela multidão, os gritos de "eu quero vacina, não quero cloroquina", "fora, Bolsonaro", "Bolsonaro genocida", foram os mais repetidos. O protesto contou com apoio de um trio-elétrico de onde lideranças faziam discurso contra o governo do presidente Bolsonaro.

Uma das falas foi a da deputada federal Jandira Feghali (PCdoB), que subiu ao carro de som por volta das 11h20. "Hoje está muito maior do que foi no dia 29 de maio. O que isso significa? Significa que o Brasil voltou a responder nas ruas. De onde, de fato, a gente nunca quis sair. Nós respondemos com a nossa indignação. Com respeito as vidas", disse a deputada federal Jandira Feghali (PCdoB), que terminou sua fala pedindo aos manifestantes que mantivessem o distanciamento: "Vamos mostrar para esses canalhas, que nós sabemos respeitar o outro".

Já longe do microfone, uma das organizadoras, que transmitiu em live o evento perguntou para a parlamentar sobre o que representava a mobilização.

"Isso é tudo. É energia. É um sentimento claro que nós continuamos com força. Nós somos o que o Bolsonaro não quer. Nós somos amor. Quando eles se juntam para dizer que querem dar resto de comida para o povo, nós somos o contrário. Eles tem que sair desse governo para que o povo volte novamente ao seu lugar", concluiu a parlamentar.

Pela bancada do PT, quem falou foi o ex-senador Lindbergh Farias: "O que houve no Brasil foi um golpe. Um golpe com o afastamento da presidenta Dilma, do presidente Lula. Para derrotar o Bolsonaro, precisamos fazer como aconteceu na Ditadura Militar. A gente precisa manter o ritmo de manifestação e só vamos parar quando o Bolsonaro sair da presidência", apontou.

Até às 11h30, o ato ainda permanecia em concentração no Monumento a Zumbi. Devido ao fechamento da pista central, no sentido Candelária, o trânsito segue intenso na pista lateral, segundo o Centro de Operações. O início da caminhada só aconteceu por volta das 11h45.

CENTRO | Av. Presidente Vargas com retenção no sentido Candelária, na altura do monumento a Zumbi dos Palmares e do Campo de Santana à Av. Passos. Manifestantes ocupam a calçada do monumento. #centro pic.twitter.com/4sX5UGrm4q — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) June 19, 2021 O grupo chegou à Candelária, onde é feito ato ecumênico por volta de meio dia e deve se estender até às 14h. Já próximo do término, chamou atenção a fala da deputada federal, Benedita da Silva (PT) que atacou diretamente e puxou coro contra o presidente Jair Bolsonaro. "Ele é um genocida. Ele é o pior vírus que estamos enfrentando". O grupo chegou à Candelária, onde é feito ato ecumênico por volta de meio dia e deve se estender até às 14h. Já próximo do término, chamou atenção a fala da deputada federal, Benedita da Silva (PT) que atacou diretamente e puxou coro contra o presidente Jair Bolsonaro. "Ele é um genocida. Ele é o pior vírus que estamos enfrentando".

Durante a manifestação, o deputado estadual Carlos Minc (PSB-RJ) recebeu aplausos ao falar sobre a necessidade da retomada do auxílio emergencial de R$ 600.

"Já aqui na grande manifestação contra o bolsovírus. Basta de ódio, basta de massacre ambiental. Basta de mentira e de mortandade. Queremos vacina no braço, comida no prato. R$ 600 reais de auxílio emergencial. Democracia e liberdade. Ditadura não! Fora, Bolsonaro!", disse o parlamentar.

AGORA NA GRANDE MANIFESTAÇÃO #19J Fora Bolsonaro! Ditadura NÃO! pic.twitter.com/xm1h9NRwDM — Carlos Minc (@minc_rj) June 19, 2021

Procurada, a Polícia Militar informou que acompanha as manifestações e que, até o momento do fechamento desta matéria, não havia sido registrada nenhuma ocorrência.