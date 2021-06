ESPECIAL 70 ANOS JORNAL O DIA - Pacientes com Covid-19 entubados na UTI do Hospital Municipal Ronaldo Gazola - Daniel Castelo Branco

ESPECIAL 70 ANOS JORNAL O DIA - Pacientes com Covid-19 entubados na UTI do Hospital Municipal Ronaldo GazolaDaniel Castelo Branco

Publicado 19/06/2021 13:41

Rio - O mês de maio deste ano apresentou um aumento de 67% no número de mortes por Covid-19 no estado do Rio em comparação a média dos outros meses da pandemia, de acordo com os dados do Portal de Transparência dos Cartórios de Registro Civil. Enquanto a média de óbitos pela doença de março de 2020 a abril deste ano era de 3.332, o mês de maio de 2021 conseguiu alcançar a marca de 5.593 falecimentos pelo vírus.

Apesar da alta, o mês de maio apresentou uma queda de 27,2% na média de morte em relação a abril deste ano, que até o momento foi o mês em que mais houve mortes desde o início da pandemia, com 7.678 óbitos. Com isso, maio deste ano entrou para a lista de meses de maior número de mortes.

Confira a lista

- Abril de 2021 - 7.678 óbitos;

- Maio de 2020 - 6.770 mortes;

- Maio de 2021 - 5.593 óbitos.

Os dados são constantemente atualizados em tempo real pelo registro de nascimentos, casamentos e óbitos feitos pelos Cartórios de Registro Civil de todo o Brasil. A Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) é responsável pela administração da base de dados desses registros. Esses números podem vir a sofrer alterações já que o prazo legal para envio de óbitos à plataforma nacional pode chegar a até 12 dias após o falecimento.

Comparação do mês em 2020 e 2021

Em relação a maio do ano passado, o mesmo mês apresentou uma queda de 17,4% no número de mortes por Covid-19. Em números, foram 5.593 mortes neste ano em comparação a 6.770 registradas no mesmo período de 2020, no Rio. Em outros estados, a mesma comparação foi feita, e 18 estados brasileiros apresentaram alta, enquanto nove tiveram uma baixa em seus números.

Trazendo para o panorama nacional, o mês de maio de 2021 teve um aumento de 71,9% no número de mortes em relação ao mesmo período de 2020. Foram registrados 49.282 contra 28.667 óbitos.