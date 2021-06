O pai golpeou o filho na cabeça e no rosto com um facão utilizado para matar porcos. Ele foi preso na quinta (17) - Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/06/2021 13:45

Rio - Policiais civis da 75ª DP (Rio do Ouro) prenderam um pai acusado de tentar matar o próprio filho de 14 anos, com golpes de facão. O adolescente foi atingido dentro de casa, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, após tentar defender a mãe durante uma briga do casal. O crime foi realizado no dia 5 deste mês e a prisão foi feita na quinta (17).



O pai golpeou o filho na cabeça e no rosto com um facão utilizado para matar porcos. O jovem sofreu traumatismo craniano. A prisão preventiva do acusado foi decretada pela Justiça após instauração e conclusão do inquérito pela 75ª DP. O acusado foi preso após os policiais civis realizarem diligências.

As investigações mostraram que o homem tem um histórico de diversos atos de violência contra a esposa e os filhos. Após a ação, o acusado foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça.