Acolhimento no Abrigo Municipal Seu Nadim é provisório por um período de seis meses a um anoDivulgação

Publicado 19/06/2021 14:40 | Atualizado 19/06/2021 14:41

Rio - Yhipsy Mariana Vera Bacco, de 37 anos, vive hoje no Rio num abrigo da Secretaria Municipal de Assistência Social do Rio. Em breve, deverá alugar seu próprio espaço. Sua mais constante forma de comunicação agora é o sorriso: venezuelana, ela pediu refúgio no Brasil por conta das dificuldades econômicas de seu país e viveu um período dificílimo até ser resgatada pela Polícia Militar como possível vítima de tráfico de pessoas destinadas a trabalho escravo. No Dia Mundial do Refugiado, amanhã, 20 de junho, Yhipsy estará se preparando para ir trabalhar, na segunda, animada com o futuro que agora tem pela frente.



Na rede municipal de abrigos há hoje 20 imigrantes e quatro refugiados da Holanda, Marrocos e da Venezuela. Desde 1º de janeiro, a Assistência Social atendeu 54.370 refugiados e imigrantes de 22 países de quatro continentes e, também, migrantes brasileiros, que saem de seus estados de origem em busca de vida melhor em outro lugar do país.



Yhipsy era pedinte em estações do Metrô do Rio e correu o risco de desaparecer nos subterrâneos do tráfico de trabalho escravo. Ao ser resgatada foi levada à Cáritas Brasileira (organização da CNBB que cuida de refugiados) e, depois, em outubro de 2020, em plena pandemia, encaminhada ao abrigo da Assistência Social.



"Desde o início se mostrou muito interessada em estar em outra posição", relata a psicóloga Fernanda Castro que acompanha o caso de Yhipsy.

"Trabalhamos a autonomia dela e ela conseguiu, por conta própria, contato com os recursos humanos do McDonald’s e conseguiu o emprego de atendente em março", completou.

A venezuelana é portadora de necessidades especiais, não ouve e tem enorme dificuldade de fala. "Apesar das deficiências motora, auditiva e de fala, ela foi se empoderando aqui no acolhimento, fomos vendo as questões de saúde”, descreve Fernanda Castro. A diretora do abrigo, Érika Curcio, conta que também conseguiram com que Yhipsy legalizasse sua situação no Brasil para que pudesse trabalhar. Ainda registraram-na no CadÚnico (cadastro dos benefícios sociais) para lhe assegurar mais independência.

“É um caso de sucesso porque ela nunca se recusou aos encaminhamentos da equipe para superar seus desafios: as deficiências físicas e o fato de falar outra língua", detalha a psicóloga.



A diretora do abrigo se comunica com Yhipsy pelo celular. "Ela faz bons relacionamentos, funcionários gostam dela, ela é carismática, tem personalidade forte", contou Erika Curcio.