Operação no Jacarezinho terminou com 27 suspeitos e um agente mortosDaniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 19/06/2021 15:36

Rio - Laudos de exame de local mostram que peritos da Polícia Civil que analisaram locais onde alguns dos 27 suspeitos foram mortos durante uma operação na favela do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, em uma operação no dia 6 de maio, não encontraram sinais de confronto e relataram que as cenas dos crimes não foram preservadas. Os laudos foram encaminhados ao Ministério Público do Rio (MPRJ) e obtidos pela TV Globo.



Em um dos documentos, o perito responsável por fazer a análise declarou que "não foram encontrados sinais compatíveis com a ocorrência de confronto no interior do apartamento". Na mesma avaliação, ele diz ter optado por não analisar o posicionamento dos estojos de munições, e de quem fez os disparos, porque a cena do crime não foi preservada. O perito ainda narra ter constatado que ao menos uma pessoa ferida foi retirada do local.



Em sua interpretação, o fato modifica perfis de manchas de sangue encontrados pelo caminho. Segundo o laudo, havia um "desalinho encontrado na sala" que "modificou o posicionamento de componentes de munição de arma de fogo" e "desfez perfis de manchas de sangue". De acordo com o perito, isso pode ter dificultado a visualização de outros vestígios.



No texto, ele diz que essas ações, apesar de poderem ser justificáveis, prejudicaram os exames periciais e não permitiram a identificação de outros elementos e a relação de exames detalhados, ficando a cargo da investigação policial a busca de esclarecimentos de fatos que levaram à não preservação do crime.



Outro laudo mostra que, também em um imóvel da comunidade, a "não preservação" da cena do crime impediu que a perícia determinasse o posicionamento de quem atirou. O perito também aponta mancha de sangue indicando que houve "arraste" de feridos da cozinha, passando pela sala, e chegando à saída do apartamento.



"Constatado no piso da sala perfil de mancha de sangue transferido por arraste que teve inicio da ação na cozinha, estendendo-se pela sala e até a saída do apartamento (...) Este achado possui morfologia compatível com o deslocamento pelo chão liso de pessoa portadora de ferimento com desprendimento de sangue", descreveu o perito.



Um terceiro laudo disse que não foram "encontrados vestígios claros e característicos de situação de confronto no interior do apartamento". Com as manchas de sangue modificadas, o perito afirmou não ter conseguido determinar quantas pessoas estavam feridas na sala do imóvel.



Em nota ao DIA, a Polícia Civil afirmou que "o socorro prestado aos criminosos (os 27 com atuação comprovada no crime) feridos em confronto com os policiais será esclarecido durante a investigação, quando deverão ser confrontados os laudos de perícia com depoimentos e demais provas produzidas conjuntamente, e não apenas a perícia de forma isolada".



Procurado pelo DIA, o MPRJ informou que "recebeu laudos da Polícia Civil, que estão sendo analisados pela Força Tarefa que investiga as circunstâncias das mortes ocorridas na operação do Jacarezinho". Segundo o Ministério, "as conclusões serão apresentadas, apenas, ao final das investigações."