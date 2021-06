Chave original, com a mesma marca da bicicleta (esquerda), e chave alterada (direita). - Divulgação

Por Bruna Fantti

Publicado 19/06/2021 15:21 | Atualizado 19/06/2021 16:05

Rio -- A Polícia Civil afirmou que a bicicleta elétrica utilizada por Matheus Ribeiro foi apreendida por ser produto de furto. O instrutor de surf foi acusado por um casal no Leblon, no dia 12 de junho, de ter roubado o veículo. O caso ganhou repercussão por ser visto como um ato de racismo.

A bicicleta que estava com Matheus já foi devolvida ao seu proprietário e ele, assim como o homem que vendeu a ele o equipamento, estão sendo investigados por receptação. O inquérito segue em andamento e apura também quem foi o furtador da bicicleta.

O DIA apurou que a bicicleta comprada pelo instrutor foi furtada às 17h30, do dia 18 de fevereiro, na rua Aníbal de Mendonça, em Ipanema, na Zona Sul. Matheus teria visto o anúncio por menos da metade do preço, em um site da internet. À polícia, ele disse que o vendedor chegou a mostrar a nota fiscal, mas não a pegou.

Matheus também disse que comprou a bicicleta parcelada no cartão de crédito e realizou a compra, na rua, ao lado de um shopping da Zona Norte, no dia 1º de abril. Ele também não teria estranhado o fato da chave que destranca a bicicleta ser modificada e diferente da marca do veículo.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que, "na apuração do caso inicial, precisava comparar as duas bicicletas para avaliar se realmente eram idênticas, o que teria causado a desconfiança de furto. Ao solicitarem a Matheus a nota fiscal da bicicleta ele informou que não possuía nota fiscal e que não lembrava o nome de quem comprou. Posteriormente, novamente solicitado na delegacia apresentou o nome do homem e um comprovante de pagamento em nome de sua namorada, no valor de R$ 3.600, valor muito inferior ao preço de mercado".