Prefeito Eduardo Paes

Publicado 19/06/2021 15:55 | Atualizado 19/06/2021 16:53

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, lamentou que o Brasil registrou, neste sábado, 500 mil mortes pelo novo coronavírus . Nas redes sociais, Paes se comprometeu a continuar o trabalho em combate à pandemia. Hoje, o país atingiu o total de 500.022 óbitos e 17.822.659 casos confirmados.

"Meus sentimentos a cada um dos conhecidos, amigos ou familiares das 500 mil pessoas mortas no Brasil pela Covid-19. Não são números, são histórias de vida que se perderam. Meu compromisso de continuar trabalhando muito para superarmos esse momento e de lutar pela vida de todos", escreveu.

O governador do Rio, Cláudio Castro (PSC), prestou condolências às vítimas do novo coronavírus e suas famílias. "Minha solidariedade a cada uma das famílias dos 500 mil brasileiros mortos pela COVID-19. Estamos vivendo uma grande batalha contra esse vírus. A vacina é nossa esperança e seguirei firme para imunizarmos toda a população do Rio de Janeiro", afirmou.

Mais de um ano após o primeiro caso registrado no país, o Brasil ainda enfrenta dificuldades no combate ao coronavírus com o surgimento de novas cepas, demora na compra de vacinas e politização da pandemia. Durante a pandemia, o Brasil passou por alguns momentos complicados, como por exemplo, a falta de oxigênio no Estado do Amazonas, além da escassez de medicamentos para o chamado "kit intubação".

Nesta sexta-feira, a Prefeitura do Rio anunciou que o município teve 15 casos de novas variantes do novo coronavírus na última semana . Do total de casos, nove foram de moradores do Rio e não houve registro da cepa indiana. O 24º Boletim Epidemiológico ainda mostrou que todas as 33 regiões administrativas do Rio estão com alto risco de contágio.