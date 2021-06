Perseguição policial em Vista Alegre - Foto: Reprodução / Redes sociais

Perseguição policial em Vista AlegreFoto: Reprodução / Redes sociais

Publicado 19/06/2021 18:01

Rio - Dois homens foram presos, na tarde deste sábado, após trocarem tiros com policiais militares em Vista Alegre. Os agentes do 16º BPM (Olaria) perseguiram os suspeitos após eles terem tentado assaltar uma loja na Avenida São Félix, no bairro da Zona Norte. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas.

Vista Alegre



Ocorreu um assalto com troca de tiros na Av. São Félix, em frente ao Restaurante JJ.



Polícia em perseguição aos meliantes. pic.twitter.com/1DqTMhimXe — Informe Legal - Rio de Janeiro (@legal_rj) June 19, 2021

De acordo com a assessoria da Polícia Militar, o agentes estavam fazendo um patrulhamento na região quando ouviram os disparos Avenida São Félix. Ao chegarem no local, os policiais trocaram tiros com os suspeitos. Um deles fugiu e os outros dois foram encaminhados para a 38ª DP (Brás de Pina).

Horas depois da tentativa de assalto, um dos suspeitos teria dado entrada no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, com um ferimento feito por um projétil em uma das mãos. O adolescente teria sido reconhecido por vítimas do crime. A ocorrência ainda está em andamento.