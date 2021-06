88ª Delegacia de Polícia (Barra do Piraí) - Foto: Reprodução / Polícia Civil

88ª Delegacia de Polícia (Barra do Piraí)Foto: Reprodução / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 19/06/2021 20:28

Rio - Um homem foi preso, nesta sexta-feira, suspeito de ter tentado matar três pessoas no bairro Asa Branca, em Barra do Piraí, Região do Médio Paraíba. O crime aconteceu no início do mês de maio de deste ano. A identidade do suspeito não foi divulgada.

Na ocasião, duas mulheres e um homem ficaram feridos pelo suspeito. De acordo com as investigações da 88ª DP (Barra do Piraí), o crime teria acontecido dentro de um bar. Contra ele, havia um mandado de prisão pendente por tentativa de homicídio. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.