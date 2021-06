Agentes prenderam o Igor na última quinta-feira, em seu apartamento, em Botafogo - Reprodução de vídeo

Publicado 19/06/2021



Rio - A juíza Daniele Lima Pires Barbosa manteve a prisão preventiva de Igor Martins Pinheiro, acusado de furtar uma bicicleta elétrica, no dia 12 de junho, na Avenida Afrânio de Melo Franco, no bairro da Leblon , na Zona Sul do Rio. Em audiência de custódia neste sábado (19), a magistrada negou o pedido de liberdade provisória apresentado pela defesa do acusado.

A prisão preventiva de Igor foi decretada pelo Plantão Judiciário, no dia 17 de junho, após representação ajuizada pela 14ª DP (Leblon), responsável pelo inquérito que investiga o furto da bicicleta. Na ocasião, o Ministério Público se manifestou a favor do acolhimento do pedido. Na decisão, a juíza manteve a prisão considerando que o objetivo da audiência de custódia é analisar se a prisão foi efetuada de forma regular e se houve abuso no ato da prisão. Ela analisou que o pedido da defesa poderá ser analisado pelo juízo da 40ª Vara Criminal, responsável pela tramitação do processo.



"Cabe à CEAC (Central de Audiência de Custódia), portanto, avaliar tão somente a regularidade da prisão e a validade do mandado de prisão, além de determinar a apuração de eventual abuso estatal no ato prisional. Sendo regular o ato prisional e o mandado de prisão, no caso concreto, a pretensão defensiva deve ser dirigida ao juízo natural ou ao órgão recursal competente. Ante o exposto, indefiro o pedido defensivo, que poderá ser reapreciado a critério do juízo natural", decidiu a magistrada.