'Quantos óbitos mais serão necessários', questiona o presidente da Rio de Paz em ato pelas vítimas da covid-19 | Rio de Janeiro | O Dia

Ong Rio de Paz finca rosas nas areias de Copacabana em homenagem as 500 mil vítimas da covid-19Kelly Duque/ Agência O Dia

Publicado 20/06/2021 08:05

Rio - Um ato em memória dos 500 mil mortos da covid-19 transformou as areias da praia de Copacabana, na Zona Sul, em um imenso roseiral, na manhã deste domingo. Promovida pela ong Rio de Paz, a ação também é um gesto de repúdio a forma como o governo Bolsonaro e parte da sociedade vem tratando a pandemia.

"Temos mais de meio milhão de brasileiros mortos, um número incontável de enlutados, vítimas que sobreviveram carregando sequelas e milhões de famílias convivendo com o temor da morte por falta de vacina", diz Antônio Carlos Costa, presidente da ONG Rio de Paz.

O Brasil atingiu a triste marca de vítimas do coronavírus neste sábado, quando novas 2.301 vítimas da doença foram registradas. Segundo os organizadores, as rosas são um gesto de solidariedade às famílias enlutadas vítimas da crise sanitária que atinge o país e mundo desde março do ano passado, quando foi anunciada a situação de pandemia.



Ainda segundo Costa, Bolsonaro criou dificuldades para o país na aquisição de vacinas e, por isso, aprofundou a crise econômica vivida pelos brasileiros.

"O presidente da república tem um comportamento criminoso e execrável. Prescreveu medicamentos e tratamento preventivo sem eficácia comprovada. Criou dificuldades para a aquisição de vacina. Participou de manifestações antidemocráticas que violaram todas as normas sanitárias. Desacreditou a campanha de vacinação em massa e desestimulou o uso de máscara. Aprofundou a crise econômica em razão da lentidão da campanha de vacinação em massa. Fez piada com a pandemia, jamais demonstrou compaixão pelas famílias enlutadas e chamou de marica quem observou normas sanitárias a fim de evitar o risco de contaminação", pontuou Antonio Carlos.



Para ele, a sociedade também é responsável pelo estágio atual da pandemia no país ao se calar diante das consecutivas falhas cometidas por Bolsonaro na condução da crise sanitária. "Milhões de brasileiros mantiveram-se calados diante do péssimo exemplo do presidente da república. Bolsonaro teria sido freado há muito mais tempo se não fosse a cumplicidade fanática dos que lhe dão apoio político", analisa o presidente da ONG.



"Quantos óbitos mais serão necessários para nos unirmos e exigirmos mudanças?", questiona Antônio Carlos.