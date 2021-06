Secretário de Saúde do Rio, Daniel Soranz, e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participaram da abertura da vacinação em massa na Ilha de Paquetá - Daniel Castelo Branco/ Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 20/06/2021 09:07 | Atualizado 20/06/2021 10:35

Rio - A Prefeitura do Rio e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) iniciaram a vacinação em massa na Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, às 8h30 deste domingo. A população acima de 18 anos será vacinada contra a covid-19. A iniciativa faz parte do projeto Paquetá Vacinada, que completará a distribuição da vacina AstraZeneca a 3.530 moradores cadastrados no serviço de Saúde da Família. Já haviam sido aplicadas 1.971 primeiras doses e 1.344 segundas doses pelo calendário comum municipal.



Neste domingo (20), haverá quatro pontos diferentes de distribuição na ilha (Centro Municipal de Saúde Manoel Arthur Villaboim ,Parque Darke de Mattos, Paquetá Iate Clube e Casa das Artes Paquetá), das 8h30 às 16h. Toda a população da ilha será vacinada até setembro, mesmo mês em que o prefeito Eduardo Paes pretende realizar um carnaval fora de época como uma espécie de evento-teste.



Turistas e visitantes que estiverem na ilha não receberão a vacina, apenas os moradores cadastrados no programa.

Moradores serão monitorados por 12 meses



Os moradores da ilha cadastrados serão monitorados ao longo de 12 meses, uma parte deverá ser chamada para repetir exames de acompanhamento e verificação dos anticorpos adquiridos após a vacinação com a primeira e segunda dose. Cerca de 70% da população local foi testada, incluindo 421 crianças e adolescentes, das quais 21% tiveram resultado positivo para a exposição à covid-19.



O acompanhamento da população da ilha terá por objetivo avaliar a segurança do imunizante e como a vacinação em massa atua na proteção também de pessoas que não foram vacinadas, como é o caso das crianças e adolescentes. Além de observar se a primeira dose da vacina será capaz de evitar a transmissão dos casos na região ou se isso só acontece efetivamente com a segunda aplicação, que será feita após oito semanas.