A criança foi devolvida aos pais.Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 20/06/2021 10:42 | Atualizado 20/06/2021 14:27

Rio - Uma criança de 3 anos foi resgatada por policiais militares, na noite deste sábado, após ter sido levada juntamente com um carro durante um assalto, em Curicica, na Zona Oeste do Rio.

Segundo a Polícia Militar, uma família passava de carro pela região, nas proximidades da estação do BRT, quando foi abordada por criminosos. Durante o assalto, os homens armados levaram o veículo com a criança.

Ainda de acordo com a corporação, os agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram informados do roubo de um carro próximo à Comunidade Vila do Sapê. A equipe realizou um cerco e localizou o veículo. Em uma ação rápida, os militares conseguiram resgatar a criança, que foi devolvida ilesa aos seus pais.

Nas redes sociais, moradores relataram uma intensa troca de tiros e apontaram que seria uma guerra entre milicianos. "Jamais imaginei que a Curicica iria passar por isso", lamentou um morador no Twitter.

Guerra de facções no Rio

Desde o início do mês, criminosos de diversos estados vem migrando para favelas do Rio de Janeiro, causando guerras entre facções e confrontos intensos. De acordo com a Polícia Civil, já chega a 100 o número de criminosos de outros estados que estão escondidos em favelas cariocas.

Já foram identificadas as lideranças da Bahia, Amazonas, Pará, Alagoas, Sergipe, Minas Gerais, Ceará e Rio Grande do Norte escondidas nos Complexos da Penha, Alemão, Maré, Manguinhos, Salgueiro, além da Rocinha.

Há uma suspeita de que os ataques a sete cidades no Amazonas, ocorridos durante três dias seguidos, tenham a coordenação de criminosos escondidos em favelas do Rio. A Polícia Civil acredita que mesmo de longe esses traficantes continuam a exercer forte influência no crime de seus estados de origem.