Foto do sítio onde a aglomeração foi formada. - WhatsApp O DIA

Foto do sítio onde a aglomeração foi formada.WhatsApp O DIA

Por O Dia

Publicado 20/06/2021 12:46 | Atualizado 20/06/2021 14:39

Rio - Um sítio em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, voltou a promover aglomerações na manhã deste domingo. O local, no Arco Metropolitano, km 53, já foi denunciado uma vez. Agora, um vídeo mostra novamente o local cheio, com música alta e estacionamento lotado de carros, além de tendas montadas.

Sítio em Duque de Caxias tem mais uma semana de festa com aglomeração. #ODia



Crédito: WhatsApp O Dia pic.twitter.com/6t0G6U4OTT — Jornal O Dia (@jornalodia) June 20, 2021

Publicidade

No último fim de semana, imagens nas redes sociais mostraram o esquema que a organização do evento clandestino fazia para driblar as fiscalizações no Rio. Com o fretamento de ônibus, os coletivos levavam os frequentadores de Ipanema, na Zona Sul, até Saracuruna, em Duque de Caxias. O endereço da festa só foi divulgado no dia, para tentar impedir possíveis ações dos órgãos públicos. Já na fila dos ônibus, algumas pessoas apareciam sem máscara.

Em nota, a Polícia Militar informou que, quando os eventos ocorrem no perímetro urbano, a corporação atua enviando viaturas em apoio aos órgãos fiscalizadores municipais para garantir que sejam tomadas as devidas providências.

Publicidade

"Os policiais vêm realizando um árduo trabalho de orientação à população e atuando em apoio aos órgãos municipais e fiscalizadores em suas respectivas atribuições quanto às medidas de combate ao coronavírus. Além do tumulto e som alto, vale ressaltar que festas e aglomeração de pessoas estão proibidas de acontecerem em todo o território estadual. Ademais há uma responsabilidade social em questão e não apenas o cumprimento de um decreto", completou a corporação.

Procurada pelo DIA para esclarecer sobre a reincidência do evento no município, a Prefeitura de Duque de Caxias enviou uma nota informando que para fiscalizar o cumprimento das medidas de prevenção e enfrentamento da propagação ao novo coronavírus, criou a Superintendência de Ordem Pública que vem combatendo denúncias de aglomerações, proibidas em espaços públicos, com apoio da Guarda Municipal, Fiscalização de Posturas, Serviços Públicos, Fazenda, Vigilância Sanitária e Polícia Militar.