Jardim Botânico Foto: Gilvan de Souza / Agência O Dia - Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Por Agência Brasil

Publicado 20/06/2021 15:36

Rio - O Arboreto do Jardim Botânico do Rio de Janeiro estará fechado à visitação nas segundas-feiras do inverno, que terá início amanhã (21) e se estende até o 22 de setembro. O acesso público ao local será, excepcionalmente, de terça a domingo, das 8h às 17h.



As segundas-feiras serão destinadas à manutenção e curadoria da área verde. Somente o corredor cultural, que tem acesso gratuito através da Rua Jardim Botânico, 1008, e engloba o centro de visitantes, o galpão das artes e o restaurante, permanecerá aberto ao público às segundas-feiras, das 12h às 17h, além dos demais dias das 8h às 17h.



O Jardim Botânico garante que segue as regras de ouro da prefeitura do Rio de Janeiro durante a pandemia e entende sua missão como provedor de refúgio seguro ao ar livre e em contato com a natureza.



Medidas sanitárias



Durante a permanência no parque, o visitante fica obrigado ao uso de máscara cobrindo boca e nariz. Estão dispensadas crianças até os 3 anos de idade, pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual, deficiências sensoriais ou outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado de máscara de proteção facial, conforme declaração médica. É aconselhável que os visitantes tragam suas garrafas com água, pois os bebedouros continuam lacrados por medida de segurança sanitária.