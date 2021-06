Programa já recebeu 1.130 denúncias sobre queimadas no estado do Rio - Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/06/2021 15:49

Rio - Um levantamento feito desde 2018 pelo Linha Verde aponta que o programa do Disque Denúncia para crimes ambientais já recebeu, desde então, 1.130 denúncias sobre queimadas no estado do Rio, sendo a maioria delas entre os meses de junho e agosto. Em 2021, entre as cerca de 8 mil denúncias recebidas, 124 foram relativas a queimadas no estado do Rio e em 2020, foram registradas 481 informações sobre esse tema.



O tempo seco comum nesta época do ano favorece o aparecimento de focos de queimadas em todo o estado. Os municípios Rio de Janeiro, Petrópolis e Maricá lideram o levantamento do programa Linha Verde desde 2018 sobre denúncias de queimadas. Na capital, o destaque é dos bairros de Campo Grande (58), Jacarepaguá (46) e Taquara (33); em Petrópolis, os bairros de Araras (8), Duchas (8) e Centro (6); em Maricá, as denúncias sobre queimadas costumam vir de Inoã (8), Itaipuaçu (5), São José do Imbassaí e Santa Paula (3)



De acordo com o Linha Verde, analisando o conteúdo das denúncias sobre queimadas, é possível verificar que elas giram em torno da queima de lixo em quintais, queima de troncos de árvores, folhas e mato seco, com objetivo de limpeza do terreno, causando risco do fogo se alastrar para matas próximas. As queimadas podem ter início também a partir da queda de balões nos acessos nas matas.



Para ajudar a população na conscientização sobre esses riscos, o Linha Verde promove a campanha "Disque Balão", para reforçar a importância de denunciar locais de fabricação, armazenamento ou soltura de balões, sempre com a garantia do anonimato. A ação também estimula a denúncia de focos de incêndios e pessoas queimando lixo doméstico próximo a florestas ou entrando em matas com produtos inflamáveis, para combater preventivamente essas ocorrências.



A Lei de Crimes Ambientais descreve como crime de poluição, aquele que consiste no ato de causar poluição, de qualquer forma, que coloque em risco a saúde humana ou segurança dos animais ou destrua a flora. Um exemplo desse tipo de crime é a queimada de lixo doméstico, que emite poluição na forma de fumaça, causa risco de incêndio para as habitações locais, destrói a vegetação e pode causar a morte de animais que ocupem as redondezas. Além disso, a lei também fala sobre "provocar incêndio em mata ou floresta", que tem como pena, a reclusão de dois a quatro anos e multa.



Para denunciar, a população pode ligar para os telefones 0300 253 1177 (custo de ligação local) e (21) 2253 1177, ou ainda utilizar o aplicativo para celulares “Disque Denúncia RJ”, enviando fotos e vídeos. No caso das queimadas, as informações são repassadas também ao Corpo de Bombeiros, para o combate a esses focos de incêndio. O anonimato é garantido.