Homem foi preso por agentes da DEAMDivulgação/PCERJ

Por O Dia

Publicado 20/06/2021 16:23

Rio - Agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher do Centro do Rio prenderam, nesta quinta-feira (17), um homem condenado por estuprar a própria filha, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Na época do caso, a vítima tinha 15 anos. Pelo crime, ele foi condenado a uma pena de oito anos e nove meses de prisão. A Polícia Civil encaminhou o condenado para o sistema prisional, onde ele ficará à disposição da Justiça.