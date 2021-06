Processos seletivos acontecem pelo Programa Novos Caminhos - Divulgação/Faetec

Por O Dia

Publicado 20/06/2021 16:54 | Atualizado 20/06/2021 16:56

Rio - A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) continua com vagas abertas para os processos seletivos do Programa Novos Caminhos para atuação de profissionais bolsistas em unidades prisionais como instrutores e pedagogos, e para cursos profissionalizantes. É necessário que o candidato tenha, no mínimo, Ensino Fundamental incompleto para o curso de Qualificação Profissional ou esteja cursando o segundo ou terceiro ano do Ensino Médio para o curso Técnico de Nível Médio.



As inscrições são gratuitas e as vagas serão preenchidas por meio de sorteio. Cada candidato só poderá realizar uma inscrição, que será vinculada ao CPF. A divulgação do sorteio acontecerá no próximo dia 16 e a matrícula será online. Os alunos bolsistas receberão uma assistência estudantil, com ajuda de custo para uma passagem municipal ida e volta, e também lanche.

"Destacamos que são cerca de 1,2 mil vagas em dois formatos de profissionalização, além da oportunidade para quem busca trabalho dentro da área de educação. Os candidatos não podem perder a chance de aproveitar essa extensão do prazo", alerta o presidente da Faetec, João Carrilho.



São 775 vagas abertas de Qualificação Profissional para Agente de Recepção e Reservas em Meios de Hospedagem, Assistente Administrativo, Carpinteiro de estruturas de telhado, Confeiteiro, Costureiro, Eletricista de Automóveis e Eletricista Predial de Baixa Tensão, Encanador Predial, Figurinista, Instalador e Reparador de Redes de Computadores, Mecânico (diversos), Modelista de Roupas, Operador de Fresadora, Operador de Empilhadeira, Pedreiro de Alvenaria, Pintor de Automóveis, Recepcionista em Serviços de Saúde, Salgadeiro, Soldador.



Já para Formação Técnica há 464 vagas abertas para Administração, Automação Industrial, Cozinha, Dança, Edificações, Eletrônica, Eletromecânica, Fabricação Mecânica, Informática para Internet, Informática, Logística, Manutenção de Máquinas Navais, Manutenção Metroferroviária, Mecânica, Meio Ambiente, Modelagem do Vestuário, Prótese Dentária, Rede de Computadores e Segurança do Trabalho.



Para as oportunidades de profissionais bolsistas, os candidatos ao cargo de pedagogo deverão preencher a ficha de inscrição, disponível no site da Faetec e encaminhar por e-mail, junto com os demais documentos exigidos no edital. Já para o cargo de instrutor, os interessados deverão fazer cadastro. A remuneração por hora aula é de R$30, acrescido de 15% no valor da hora trabalhada na unidade prisional, e a carga horária máxima semanal de trabalho é de até 16 horas. Para o cargo de instrutor, as vagas são nas disciplinas de Depilador, Manicure e Pedicure, Maquiador, Padeiro, Confeiteiro, Salgadeiro e Segurança do Trabalho.



Serviço