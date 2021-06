Rua Teodoro da Silva, em Vila Isabel - Foto: Reprodução / Google Maps

Publicado 20/06/2021 20:01

Rio - Um homem ficou ferido, na manhã deste domingo, em um acidente em uma obra em Vila Isabel, Zona Norte. Às 11h, bombeiros do quartel da Tijuca foram acionados para socorrer Thiago Mariano, 35 anos. Ele foi levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio.

O caso aconteceu na manhã deste domingo em uma obra da Rua Teodoro da Silva, no número 313. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, Thiago recebeu atendimento médico e já foi liberado.