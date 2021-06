Vacinação em massa da população elegível da Ilha faz parte do projeto "PaqueTá Vacinada" - Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 20/06/2021 20:17



Rio - A vacinação contra a covid-19 alcançou, até o momento, 96,3% da população adulta da Ilha de Paquetá. Neste domingo (20), a Ilha realizou vacinação em massa contra a doença dos moradores elegíveis. A iniciativa faz parte do projeto "PaqueTá Vacinada", que vai avaliar os efeitos da imunização em larga escala na população, e foi aprovado nos Comitês de Ética em Pesquisa do município e do Ministério da Saúde.



A ação, que começou na manhã deste domingo, reuniu o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, a presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Nísia Trindade, entre outras autoridades. Em seu discurso, Soranz agradeceu a adesão ao projeto , que testou 2.759 dos moradores da Paquetá, representando cerca de 70% da população local. Nos três dias de testagem, cerca de 200 profissionais de saúde e voluntários auxiliaram no atendimento à população.

Crianças e adolescentes passaram por testes rápidos e os maiores de idade fizeram coleta de sangue para exame sorológico. Entre os testados, 421 foram crianças, das quais 21% apresentaram exposição ao novo coronavírus. As amostras de sangue foram levadas de helicóptero para a Fiocruz, onde serão analisadas em laboratório. Ao longo de 12 meses, os moradores serão monitorados e uma parte deverá ser chamada para repetir os exames para acompanhamento e verificação dos anticorpos adquiridos após a vacinação com a primeira e segunda doses.



Nos postos da Unidade Integrada de Saúde Manoel Arthur Villaboim e no Paquetá Iate Clube, os participantes também responderam ao inquérito epidemiológico. O acompanhamento da população terá por objetivo avaliar a segurança do imunizante e como a vacinação em massa atua na proteção também de pessoas que não foram vacinadas, como é o caso das crianças e adolescentes.

A proposta pretende ainda observar se a primeira dose da vacina será capaz de evitar a transmissão dos casos na região, ou se isso só acontece efetivamente após a segunda dose, que será aplicada a partir de oito semanas da primeira. "Uma pesquisa fundamental para avaliarmos o impacto da vacina, que com muito compromisso, com muita responsabilidade, a Fiocruz entrega ao nosso Sistema Único de Saúde”, afirmou a presidente da Fundação, Nísia Trindade.



O marido da escritora, o músico e compositor Pedro Amorim, já havia tomado a primeira dose, mas acompanhou a vacinação da mulher e dos vizinhos. “A gente fica muito orgulhoso por participar de um evento científico que vai trazer informações tão importantes não somente para a Ilha, mas também para o Rio de Janeiro e, até, o mundo”, celebrou ele.



Segunda pessoa a ser vacinada, Audenise Ana Ferreira, também de 50 anos, trabalha transportando turistas em um carrinho elétrico que circula pelas ruas de Paquetá. “Corri muito risco nesse tempo todo de pandemia porque trabalho com turismo. Sou só felicidade agora, nem consegui dormir de ontem pra hoje por causa da ansiedade” contou a moradora de Paquetá há 33 anos.



De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Paquetá tem uma população de 4.180 moradores cadastrados na Estratégia Saúde da Família, dos quais 3.530 são maiores de 18 anos. Até sábado (19), já haviam sido aplicadas na Ilha, pelo calendário para todo o município, 1.971 primeiras doses e 1.344 segundas doses. Neste domingo, todo o restante da população elegível foi imunizada com a AstraZeneca. As 17 gestantes do local tomam a dose da CoronaVac, seguindo recomendação do Ministério da Saúde para este público.