Vacinação Edu Kapps

Publicado 20/06/2021 21:56 | Atualizado 20/06/2021 22:21

Rio - A Prefeitura do Rio divulgou detalhes sobre a vacinação contra a covid-19 nesta segunda-feira, 21. Segundo o calendário, a primeira dose será destinada a mulheres com 49 anos, além de iniciar a vacinação em gestantes e puérperas com 18 anos ou mais sem comorbidades.

A vacinação contra a covid-19 nesta segunda-feira, 21 de junho, é destinada a:

- Mulheres com 49 anos

- Gestantes e puérperas (18 anos ou mais)

- Segunda dose, conforme a data estipulada no comprovante



Para mais informações, acesse: https://t.co/LkQiXiOW9X (links na bio) pic.twitter.com/LANWCwNFEM — Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (@Saude_Rio) June 20, 2021

“Estamos incluindo na próxima semana as gestantes e puérperas podendo se vacinar contra a covid-19 a partir de 18 anos. Todas as mulheres que deram à luz em um prazo de 45 dias, todas podem se vacinar na próxima semana, de segunda até sábado, essa é uma boa notícia”, afirmou o prefeito do Rio, Eduardo Paes, na sexta-feira.

Pessoas que precisam tomar a segunda dose devem seguir a data estipulada no comprovante de imunização. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) orienta que as pessoas prefiram se vacinar a partir das 10h, quando os postos ficam mais vazios.



Neste domingo, a Prefeitura do Rio e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) iniciaram a vacinação em massa na Ilha de Paquetá , na Zona Central. A população acima de 18 anos foi vacinada contra a covid-19. A iniciativa faz parte do projeto Paquetá Vacinada, que completará a distribuição da vacina AstraZeneca a 3.530 moradores cadastrados no serviço de Saúde da Família. Já haviam sido aplicadas 1.971 primeiras doses e 1.344 segundas doses pelo calendário comum municipal.