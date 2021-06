Mais 20 unidades municipais de ensino retomam o ensino presencial no Rio - Luciano Belford/Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 11:52 | Atualizado 21/06/2021 12:38

Rio - A partir desta segunda-feira (21), alunos das escolas da prefeitura do Rio terão mais tempo de aula presencial. Escolas que tinham dois turnos diários aumentaram de três para quatro o número de horas de aulas, e as unidades de turno único tiveram o período de ensino estendido de três para seis horas. A medida é resultado de uma resolução da Secretaria Municipal de Educação (SME) publicada no Diário Oficial, na última quarta-feira (16).



Com a mudança, a carga horária presencial por semana vai passar de 15 para 20 horas nas escolas com dois turnos, e de 15 para 30 horas em unidades de turno único, que representam cerca de 30% da rede.



As crianças matriculadas no Berçário, nas unidades municipais e nas creches parceiras, tanto em horário parcial quanto turno único, terão 3 horas diárias de atendimento presencial, totalizando 15 horas por semana.



Para o segmento de Educação de Jovens e Adultos (EJA), alunos do EJA I (alfabetização ao 5º ano) que retornaram ao ensino presencial terão 4 horas de aulas e demais atividades pedagógicas por 4 dias na semana, totalizando 16 horas semanais. Os estudantes matriculados na EJA II (6º ao 9º ano) terão 4 horas de aulas e demais atividades pedagógicas por 5 dias na semana, completando 20 horas.



O secretário municipal de Educação do Rio, Renan Ferreirinha, explicou que a carga horária presencial oferecida pela rede carioca, a partir desta segunda (21), está se aproximando da praticada antes da pandemia.



“Estamos nos aproximando do ideal e muito felizes em poder oferecer uma carga horária de aulas presenciais maior por dia aos nossos estudantes. Este é o sexto mês de trabalho desta gestão e conseguimos abrir 97% das escolas ao ensino presencial, oferecer vacina a todos os profissionais da nossa rede e, agora, estamos dando mais um passo para dar mais tempo de ensino aos nossos alunos e alunas. A Educação vai vencer. O Rio vai voltar a dar certo”, afirmou o secretário municipal de Educação do Rio, Renan Ferreirinha.

Mais 20 escolas municipais retomam o ensino presencial

A prefeitura do Rio já retomou o ensino presencial em cerca de 97% da rede municipal de ensino. A partir da terça (22), outras 20 escolas municipais vão voltar ao modelo antigo. Os alunos podem escolher de maneira facultativa se continuarão estudando remotamente através de atividades assíncronas (que não ocorrem de maneira ao vivo) ou se vão retornar presencialmente.



A Secretaria Municipal de Educação informou que estas unidades escolares receberam as adequações necessárias para o cumprimento dos protocolos sanitários para o enfrentamento da covid-19. Com essa medida, 1.502 unidades municipais e mais de oito mil alunos poderão ter a opção do ensino presencial, que já atende estudantes de toda a rede.



Os alunos que tiverem o desejo de permanecer assistindo aulas à distância poderão aprender através de videoaulas elaboradas e apresentadas por professores da rede municipal.



O Rioeduca na TV vai ao ar pelo sinal aberto da TV Escola (canal 2.3) e também pela TV fechada: NET/Claro (canal 15), Claro TV (canal 8), Oi TV (canal 25), Sky (canal 21) e Vivo (canal 7). As videoaulas do Rioeduca na TV também ficam disponíveis no canal da MultiRio no Youtube.

Confira a lista das 20 escolas que retornam ao ensino presencial

EM Epitácio Pessoa – Andaraí

CM Winnie Mandela – Morro do Andaraí

EM Leonidas Sobrinho Porto – Bangu

EM Henrique de Magalhães – Bangu

EM Marieta da Cunha da Silva – Bangu

CM Nova Aliança – Bangu

CM Vila Kennedy – Bangu

EDI República Árabe Unida – Bangu

EM Maria Montessori – Campo Grande

EM Professor Fábio César Pacífico – Campo Grande

EM Roma – Copacabana

EM Presidente Antônio Carlos – Cosmos

EM Jornalista Orlando Dantas – Ilha do Governador

EM Sebastião de Lacerda – Irajá

EM Senador Corrêa – Laranjeiras

EM Benedito Ottoni – Maracanã

EDI Barbara Ottoni – Maracanã

EDI Sargento Jorge Faleiro Souza – Olaria

EM Ministro Afrânio Costa – Penha Circular

EM Presidente Roosevelt – Realengo